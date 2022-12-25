. Что поможет подготовить дом к новогодним праздникам по фэншуй

2023 год будет довольно тяжелым, если верить предсказаниям астрологов. Тем не менее его можно сделать более удачным с помощью фэншуй. Это поможет принести в дом любовь, семейное благополучие и богатство. Читайте далее, как подготовить дом к Новому году по фэншуй.

Генеральная уборка

Чтобы Новый год стал более удачным, необходимо убрать в своем жилище и выкинуть ненужные вещи. Старые не дают приходить чему-то новому в дом, поэтому от них стоит избавиться. Также все старое не дает человеку полностью расслабиться, он всегда пребывает в напряжении, что впоследствии приводит к серьезным ссорам в семье.

Если хочется полностью избавиться от всего хлама в доме, то можно использовать простое правило, которое гласит, что необходимо выкинуть 100 ненужных вещей. Кажется, что это очень много, но на самом деле вовсе не так. Можно думать о том, что именно вы хотите выбросить. Это позволит полностью избавить себя от негатива, который накопился за 12 месяцев.





Украшение новогодней елки

В Новый год необходимо украшать именно зеленую елку. Не имеет значения, будет она искусственная или настоящая. А вот месторасположение новогодней красавицы играет далеко не последнюю роль.

Украшать ее можно разноцветными шариками, дождиком. Гирлянда принесет удачу. Цвета нужно подбирать строго по сектору, в котором будет находиться новогодняя красавица.

Праздничное настроение

Если ставить елку в восточном секторе, то наряжать ее следует зелеными и желтыми украшениями. Она будет приносить богатство в дом. Чем больше разноцветных огней, тем лучше. На юго-востоке следует украшать новогоднюю красавицу в зеленых и красных тонах. Чем больше будет на ней мишуры и гирлянд, тем больше она будет приносить популярности и славы хозяину жилища. На северо-востоке можно украсить ее синими, белыми, зелеными или желтыми игрушками. Елка на этом месте принесет больше любви в следующем году.

Веселое настроение поможет человеку не только отдохнуть от всех хлопот, но и наполнит его сердце счастьем, даст новый прилив жизненной энергии. Поэтому необходимо в новогодние праздники больше времени проводить с близкими людьми, а елку украшать всей семьей.

Долги – это плохо

Все долги необходимо вернуть перед началом Нового года, иначе это существенно уменьшит хорошую энергию человека, что, в свою очередь, заберет удачу. Поэтому необходимо вспомнить, что и кому должен человек. Когда вы держите свои обещания, то и удача приходит чаще.

Дарение подарков

В новогодние время необходимо дарить подарки. Чем больше вы их подарите, тем больше позитивной энергии получите. Неважно, что будет выступать в качестве дара, главное, чтобы это было от чистого сердца и с любовью. Можно даже сделать подарок какому-то уличному животному, приютив его, подарив ему дом. Также не стоит забывать и о самом себе. Главное, чтобы в душе было приятно и это принесло позитивные эмоции.