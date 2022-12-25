. День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2022 года: традиции и приметы

В православном мире отмечают множество праздников, связанных со святыми. 25 декабря верующие почтут память Спиридона Тримифунтского, который известен многим чудесными делами и исцелениями.

Память святителя Спиридона отмечается в конце каждого года, и в 2022 традиции праздничного дня останутся неизменными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюсти их, чтобы обрести покровительство святого, освободиться от груза на душе и не останавливаться в духовном развитии.

Традиции праздничного дня

В день праздника принято посещать храмы и церкви, чтобы вознести общие и частные молитвы, поклониться иконе святому и взять домой святую воду.

25 декабря принято устраивать скромные трапезы и отмечать праздник в кругу семьи. В этот день стараются совершать добрые поступки и противостоять соблазнам.

Принято в день памяти Спиридона Тримифунтского дарить близким небольшие иконы с изображениями святого. Считается, что они покровительствуют семьям, берегут от неудач и охраняют от бед.

В праздничный день принято просить прощения за грехи и раскаиваться в неблаговидных поступках. Каждый, кто встает на путь исправления, обретает незримое покровительство чудотворца.

Не обходится праздничный день и без паломничества. Многие верующие посещают остров Корфу в Греции, где хранится рака со святыми мощами, а также московский храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Приметы на 25 декабря

по примете бескорыстные добрые поступки, совершенные 25 декабря, сулят удачу на 3 года.Считается, что в этот день погода такая же, как и в новогоднюю ночь.Пасмурный день сулит раннюю весну и жаркое лето.По примите сон на 25 декабря вещий. Его нужно запомнить, чтобы растолковать после пробуждения и получить ценные подсказки.Считается, что в день праздника нельзя надевать грязную и рваную одежду, чтобы не протянуть болезни и нищету.Еще одна по вере гласит, что нельзя ходить в темное время суток поодиночке, чтобы не навлечь скандалов и размолвок с близкими.