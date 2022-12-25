. Депутаты Госдумы РФ приняли закон, регулирующий работу такси
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Депутаты Госдумы РФ приняли закон, регулирующий работу такси

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, регулирующий работу такси

Закон, регулирующий работу такси, приняли депутаты Госдумы РФ. Документ вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси», «региональный реестр служб заказа легкового такси», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов запретят работу в такси. Для своей работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, индивидуальным предпринимателем или зарегистрироваться как самозанятый.

Документ регламентирует и разметку такси. Автомобили будут отмечены контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше такси предлагается установить фонарь оранжевого цвета. В салоне должна быть размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

Регламентировать документ будет также деятельность служб заказа. Например, они должны будут открывать региональные представительства, если ежесуточно в регионе заказы выполняют свыше четырех тысяч машин. Компании обязаны хранить все данные только на российских серверах, появятся реестры легкового такси.

Агрегаторы станут делить ответственность с самозанятыми водителями: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. Если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе.

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По материалам: irk

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