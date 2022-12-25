. Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
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Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году

Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году


Известные технические специалисты из Digital Foundry тоже решили не оставаться в стороне, когда другие издания составляют ТОПы. Авторы лучших технических разборов игр для консолей и PC представили свой ТОП игр с лучшей графикой (или лучшим техническим исполнением) в 2022 году.

По версии Digital Foundry, лучшей игрой 2022 года с точки зрения графики стала Horizon Forbidden West — сиквел Horizon Zero Dawn и эксклюзив Playstation. Второе место в списке лучших игр с графической точки зрения занял хоррор The Callisto Protocol. А замкнула тройку версия Portal с трассировкой лучей — Portal RTX.

Что касается других игр, которые удостоились со стороны Digital Foundry внимания в этом году с графической точки зрения:



Gran Turismo 7



The Last of Us Part I



Warhammer 40,000: Darktide



A Plague Tale: Requiem



Fortnite с обновлением Unreal Engine 5.1



Need for Speed Unbound



Dying Light 2

Отмечается, что в этом ТОПе также «достойна упоминания» обновленная версия The Witcher 3.

Ниже можно посмотреть детальное видео, где специалисты Digital Foundry объясняют свой выбор.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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