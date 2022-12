. Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году

Известные технические специалисты из Digital Foundry тоже решили не оставаться в стороне, когда другие издания составляют ТОПы. Авторы лучших технических разборов игр для консолей и PC представили свой ТОП игр с лучшей графикой (или лучшим техническим исполнением) в 2022 году.

По версии Digital Foundry, лучшей игрой 2022 года с точки зрения графики стала Horizon Forbidden West — сиквел Horizon Zero Dawn и эксклюзив Playstation. Второе место в списке лучших игр с графической точки зрения занял хоррор The Callisto Protocol. А замкнула тройку версия Portal с трассировкой лучей — Portal RTX.

Что касается других игр, которые удостоились со стороны Digital Foundry внимания в этом году с графической точки зрения:

Gran Turismo 7The Last of Us Part IWarhammer 40,000: DarktideA Plague Tale: RequiemFortnite с обновлением Unreal Engine 5.1Need for Speed UnboundDying Light 2

Отмечается, что в этом ТОПе также «достойна упоминания» обновленная версия The Witcher 3.

Ниже можно посмотреть детальное видео, где специалисты Digital Foundry объясняют свой выбор.

