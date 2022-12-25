Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
Известные технические специалисты из Digital Foundry тоже решили не оставаться в стороне, когда другие издания составляют ТОПы. Авторы лучших технических разборов игр для консолей и PC представили свой ТОП игр с лучшей графикой (или лучшим техническим исполнением) в 2022 году.
По версии Digital Foundry, лучшей игрой 2022 года с точки зрения графики стала Horizon Forbidden West — сиквел Horizon Zero Dawn и эксклюзив Playstation. Второе место в списке лучших игр с графической точки зрения занял хоррор The Callisto Protocol. А замкнула тройку версия Portal с трассировкой лучей — Portal RTX.
Что касается других игр, которые удостоились со стороны Digital Foundry внимания в этом году с графической точки зрения:
Gran Turismo 7
The Last of Us Part I
Warhammer 40,000: Darktide
A Plague Tale: Requiem
Fortnite с обновлением Unreal Engine 5.1
Need for Speed Unbound
Dying Light 2
Отмечается, что в этом ТОПе также «достойна упоминания» обновленная версия The Witcher 3.
Ниже можно посмотреть детальное видео, где специалисты Digital Foundry объясняют свой выбор.
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