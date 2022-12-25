. Диме Билану едва не отрезали ногу

Певец Дима Билан признался, что выступал с серьезной травмой. Дима рассказал, как внезапно повредил голеностоп. «Поскользнулся на льду накануне сольного концерта, вставляли целую пластину и 12 шурупов. Врачи говорили, что ни в коем случае. Но я поехал», — признался Билан в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».Врачи прогнозировали музыканту гангрену, но он поехал на концерт. «Я вышел на костылях в Петербурге. Концерт прошел на ура. А гангрену обещали, потому что шесть дней терпел, тянул с операцией, нога посинела», — пояснил артист. Яна считает, что то шоу ее подопечного стало одним из лучших в его карьере. «Иногда работаешь в порыве экстаза, здесь порез, там содрана кожа. Ты этого не замечаешь, потому что на сцене находишься в порыве экстаза. Это не болевой порог, это другое», — рассказал Дима, в шоу .