. Дмитрию Нагиеву нечего делать в детском голосе заявила Ирина Мишина

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев пропал со всех радаров. Нагиев ушел из всех программ Первого канала. Новый сезон проекта «Голос 60+» вместо него провела Лариса Гузеева. А детскую версию этого шоу ведет Яна Чурикова. Она хорошо известна телезрителям как ведущая «Фабрики звезд» и комментатор «Евровидения». Ирина Мишина оценила эту замену. «Мне нравится Яна Чурикова в проекте «Голос. Дети», — отметила телезвезда. — На мой взгляд, она смотрится там органичнее Нагиева, которому после главной роли в сериале «Чикатило» в этот проект лучше не ходить. Яна естественна, сопереживает и хорошо понимает детей. Вообще, молодая женщина в таком проекте, сопряженном с детскими эмоциями, нужна». Бывшая ведущая программ «Время» и «Новости» посмотрела сериал «Чикатило» в связи со своей журналистской деятельностью. Мишина написала рецензию, после чего заболела. «Нагиев странно сыграл, — высказала мнение Ирина. — Маньяк с походкой физрука и замашками телеведущего, с камнями во рту и убивающий через каждые 5 минут в кадре крупно — это сюр. К тому же почти всё снято одной камерой, сериал дешевенький, но с замашкой на хоррор. За Нагиевым тянется шлейф его ролей злодеев. С детьми это плохо монтируется».Мишина также критически высказалась о двоих наставниках детского «Голоса». Она заверила, что проект «вытаскивает» Баста. «МакSим с мертвым взглядом вернувшегося с Того Света и задумчивый Крид в шапке как-то мимо, — указала телеведущая. – Неудачная наставница, на мой взгляд. Не детская. Неживая и пессимистичная. Хочется спросить, как она себя чувствует». Ирина заявила, что ее напрягают взрослые песни в исполнении детей. Взрослый формат (в том числе одежда, макияж, прически) в сочетании с детскими голосами наводят телеведущую на нехорошие мысли. «Удивительно, как родители позволяют всё это проделывать с их детьми и участвуют в этом, — поделались Мишина. — У меня дочь вокалистка, но я под общим наркозом не позволю ей участвовать в аналогичном или этом действе. Ломка голоса бывает абсолютно у всех, у девочек тоже. Зачем заставлять их в этом возрасте петь и конкурировать с кем-то? И как сравнивать вокал 7-летки, которая в основном пищит, и вокал 13-летней девушки? Про мальчиков вообще молчу, у большинства голос еще не дошел до ломки, сплошной писк».