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Добыча природного газа в США рекордно упала

Добыча природного газа в США рекордно упалаBloomberg: добыча природного газа в США 23 декабря рекордно упала из-за зимнего шторма

В пятницу, 23 декабря, добыча природного газа в США пережила самое большое однодневное падение более чем за десятилетие. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам аналитиков агентства, поставки газа в США за сутки сократились на 2,8 миллиона кубометров или почти десять процентов от добычи. Такой рекорд связан с сильным зимним штормом, обрушившимся на большую часть Северной Америки, из-за которого замерзла жидкость в магистральных газопроводах, а газодобытчики закрыли часть скважен.

В то же время внутренний спрос на газ вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года. Аналитики ожидают, что восстановить уровень добычи удастся не ранее субботы, 24 декабря.

Более миллиона домохозяйств в США лишились электричества из-за сильного снежного шторма, обрушившегося на страну 23 декабря. Он принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу. Американским авиакомпаниям пришлось отменить около трех тысяч рейсов в преддверии Рождества.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в стране также ожидаются сильные морозы, порывистый ветер и снегопады. Губернаторы ряда штатов уже предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Так, в Нью-Йорке, Джорджии, Кентукки, Северной Каролине и Оклахоме объявили режим чрезвычайной ситуации.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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