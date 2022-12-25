. Евгений Плющенко рассказал о своих операциях

Фигурист Евгений Плющенко за свою жизнь перенес множество операций. Знаменитый фигурист признался, что пережил в общей сложности 17 операций. «Кисть, импланты в позвоночнике, шурупы в верхнем шейном отделе, шесть операций на коленях, удаляли мениски», — пояснил Евгений.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию всегда стремился выйти на лед, в каком бы состоянии он не находился. «Колени делали в Мюнхене, в паховой области были грыжи, два импланта — в шейных отделах, болты — в руках», — отметил муж Яны Рудковской в шоу «Секрет на миллион». Евгений трижды переболел коронавирусом. Однажды он был в реанимации. «Не хватало воздуха. Поражение легких было 50%. Сразу госпитализировали. В больнице мест не хватало, из кладовой сделали мне палату, сразу начали капать», — пояснил спортсмен. Билан тоже три раза болел ковидом: у певца начались осложнения, которые его беспокоили длительное время.