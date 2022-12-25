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Германия попала в западню из-за отказа от российского газа

Германия попала в западню из-за отказа от российского газаDie Welt: Германия рискует оказаться во власти Катара из-за отказа от российского газа

Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом пишет Die Welt.

Издание отмечает, что на фоне энергетического кризиса страны Персидского залива обрели новую силу. Среди них и Катар, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). По этой причине в этом году европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов из-за отказа от российского газа. Однако, констатирует издание, Европа теперь, похоже, попадает «из огня да в полымя», поскольку «маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран» на фоне коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП).

В западне оказалась и Германия, компании которой только недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года. Поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов», пишет газета.

Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте и назвал дискриминационными планы парламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства. Катар предупредил, что впоследствии это может негативно повлиять на диалог по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) на фоне отказа от российского газа.

12 декабря полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира-2022 в Катаре и изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Отмечалось, что средства принадлежат депутату от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери, задержанным 9 декабря.

Позже участники коррупционного скандала начали давать показания. Занимавшая пост замглавы ЕП от Греции Ева Кайли призналась в передаче своему отцу в Брюсселе портфеля с деньгами, которые ему полагалось спрятать. Ее отец до этого был задержан сотрудниками полиции с крупной суммой наличных.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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