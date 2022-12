. High of Life остается в топе Steam даже на фоне новогодней распродажи

На этой неделе в Steam стартовала крупная новогодняя распродажа. Как это обычно бывает, после старта распродажи в ТОП Steam вернулись многие высокооцененные проекты этого года, на которые игроки ждали скидки. Но даже на фоне распродажи игра High of Life смогла сохранить место в верней половине ТОП-10 по выручке для Steam за период с 19 по 25 декабря. Напомним, на прошлой неделе High of Life возглавила ТОП-10 в Steam среди игр.

Так выглядит ТОП-10 Steam за неделю с 19 по 25 декабря:

Steam DeckElden RingCall of Duty: Modern Warfare IIHigh on LifeGod of WarEA SPORTS FIFA 23Call of Duty: Modern Warfare II — Vault EditionCyberpunk 2077Red Dead Redemption 2Ready or Not

На этой неделе Microsoft сообщила, что High of Life показала лучший старт в истории Game Pass для игры от стороннего издательства.