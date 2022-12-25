. Илья Авербух боялся работать с Лизой Арзамасовой
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Илья Авербух боялся работать с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух боялся работать с Лизой Арзамасовой
Хореограф Илья Авербух не знал, как работать с женой.   Появились неизвестные факты о проекте. Главный продюсер популярного шоу Первого канала «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что изначально с опаской относился к идее участия Лизы Арзамасовой в проекте. Фигурист считал, что им помешать могут личные отношения.
«Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек», - заявил он. Авербух уточнил, что Лиза уже участвовала в «Ледниковом периоде» ранее, но в этот раз многие вещи им приходилось начинать с нуля. «Я считаю, что нам удалось создать ряд сильных, серьезных творческих работ, за что я ребятам очень благодарен. Когда все волнения отошли, мы смогли полностью переключиться в работу», - добавил Авербух в интервью «Теленеделе звезд».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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