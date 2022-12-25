. Илон Маск заявил об отсутствии угрозы банкротства Twitter
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Илон Маск заявил об отсутствии угрозы банкротства Twitter

Илон Маск заявил об отсутствии угрозы банкротства TwitterВладелец Twitter Илон Маск заявил, что социальной сети пока не грозит банкротство

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск заявил о том, что социальной сети пока не угрожает банкротство. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства. Предстоит еще много работы», — написал предприниматель.

В ноябре Илон Маск допустил банкротство Twitter, если недавно приобретенная им социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. По данным издания The Information, он также сказал сотрудникам компании, что в следующем году они могут столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

Ранее владелец и руководительTwitter опроверг информацию агентства Reuters об удалении из социальной сети функции #ThereIsHelp, в том числе продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов.

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По материалам: lenta.ru

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