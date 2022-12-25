Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12 неудачных попыток ЭКО
Яна Рудковская и Евгений Плющенко пытались зачать ребенка в течение пяти лет. Желание снова стать мамой пришло к ней после 40 лет, так что женщина столкнулась со множеством трудностей.
Рудковская рассказала о своем опыте в эфире программы "Секрет на миллион". Телеведущая пять лет сидела на гормонах и заработала множество проблем со здоровьем, но у нее ничего не получалось.
После множества попыток забеременеть с помощью процедуры ЭКО врачи уже советовали ей не продолжать.
В итоге Рудковская решила обратиться к суррогатной матери, хотя Плющенко изначально был против. Опасения спортсмена были связаны с тем, что такая деятельность в России находится вне правового поля. Если бы женщина захотела оставить ребенка себе, то по закону с этим ничего не сделать.
Рудковская рассказала, в какую сумму ей обошлось суррогатное материнство
Кандидатуру супруги подбирали крайне тщательно: им нужна была полностью здоровая женщина, которая уже имела такой опыт в прошлом. В итоге им пришлось заплатить больше миллиона, но результат того стоил.
Взамен суррогатная мама полностью отчитывалась обо всех своих действиях: что она ест, сколько спит и отдыхает.