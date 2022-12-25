. Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12 неудачных попыток ЭКО
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Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12 неудачных попыток ЭКО

Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12 неудачных попыток ЭКО

Яна Рудковская и Евгений Плющенко пытались зачать ребенка в течение пяти лет. Желание снова стать мамой пришло к ней после 40 лет, так что женщина столкнулась со множеством трудностей.

Рудковская рассказала о своем опыте в эфире программы "Секрет на миллион". Телеведущая пять лет сидела на гормонах и заработала множество проблем со здоровьем, но у нее ничего не получалось.


После множества попыток забеременеть с помощью процедуры ЭКО врачи уже советовали ей не продолжать.

Когда у тебя 10-12 подсадок и ничего не получается, врачи уже говорят: ''Ну все понятно''. В итоге доктор посадил меня и сказал: ''Вы знаете, я бы на вашем месте больше не насиловал свой организм, потому что не до конца изучено, как эти гормоны влияют", — поделилась Яна.

В итоге Рудковская решила обратиться к суррогатной матери, хотя Плющенко изначально был против. Опасения спортсмена были связаны с тем, что такая деятельность в России находится вне правового поля. Если бы женщина захотела оставить ребенка себе, то по закону с этим ничего не сделать.


Рудковская рассказала, в какую сумму ей обошлось суррогатное материнство

Кандидатуру супруги подбирали крайне тщательно: им нужна была полностью здоровая женщина, которая уже имела такой опыт в прошлом. В итоге им пришлось заплатить больше миллиона, но результат того стоил.

Мы платили ей "стипендию" и снимали квартиру. Она была полностью на нашем обеспечении. В итоге услуги вышли дороже, чем средний прайс. Та, кто вынашивала нашего ребенка, хотела купить дом.

Взамен суррогатная мама полностью отчитывалась обо всех своих действиях: что она ест, сколько спит и отдыхает.

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По материалам: uposters.ru

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