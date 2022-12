. Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass

Январь редко когда бывает интересным на крупные игровые релизы, но 2023 год обещает стать исключением. Уже известно о более чем 20 играх, которые запланированы к выходу на Xbox One и Xbox Series X | S в первый месяц будущего года. При этом, в списке релизов немало действительно крупных и интересных проектов.

Так выглядит в данный момент список релизов на Xbox в январе 2023 года:

Game Pass

Children of Silentown (11 января)Breakers Collection (12 января)Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S (13 января)One Piece Odyssey (13 января)Watch this video on YouTubeRe:Call (January 17)Space Raiders In Space (13 января)A Space For The Unbound (19 января)Persona 3 Portable (19 января)Persona 4 Golden (19 января)Tortuga: A Pirate’s Tale (19 января)Monster Hunter Rise (20 января)Risen (24 января)MechWarrior 5: Mercenaries — Rise of Rasalhague (26 января)Startup Company: Console Edition (26 января)Transiruby (26 января)Dead Space (27 января)Watch this video on YouTubeAge of Empires 2: Definitive Edition (31 января)Inkulinati (31 января)Raiden IV x Mikado Remix (31 января)SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (31 января)We Were Here Forever (31 января)Watch this video on YouTube

Что касается релизов в Game Pass, уже известно о 6 играх, которые появятся в подписке в первый месяц 2023 года:

Persona 3 Portable (19 января)Persona 4 Golden (19 января)Monster Hunter Rise (20 января)Watch this video on YouTubeAge Of Empires 2: Definitive Edition (31 января)Inkulinati (31 января)Roboquest (Xbox) (январь, нет точной даты)

Естественно, в первые дни января стоит ждать анонс от Microsoft с дополнительными играми на Game Pass в январе.