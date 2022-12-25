. Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass
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Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass

Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass


Январь редко когда бывает интересным на крупные игровые релизы, но 2023 год обещает стать исключением. Уже известно о более чем 20 играх, которые запланированы к выходу на Xbox One и Xbox Series X | S в первый месяц будущего года. При этом, в списке релизов немало действительно крупных и интересных проектов.

Так выглядит в данный момент список релизов на Xbox в январе 2023 года:



Children of Silentown (11 января)



Breakers Collection (12 января)



Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S (13 января)



One Piece Odyssey (13 января)


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Re:Call (January 17)



Space Raiders In Space (13 января)



A Space For The Unbound (19 января)



Persona 3 Portable (19 января)



Persona 4 Golden (19 января)



Tortuga: A Pirate’s Tale (19 января)



Monster Hunter Rise (20 января)



Risen (24 января)



MechWarrior 5: Mercenaries — Rise of Rasalhague (26 января)



Startup Company: Console Edition (26 января)



Transiruby (26 января)



Dead Space (27 января)


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Age of Empires 2: Definitive Edition (31 января)



Inkulinati (31 января)



Raiden IV x Mikado Remix (31 января)



SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (31 января)



We Were Here Forever (31 января)


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Game Pass

Что касается релизов в Game Pass, уже известно о 6 играх, которые появятся в подписке в первый месяц 2023 года:



Persona 3 Portable (19 января)



Persona 4 Golden (19 января)



Monster Hunter Rise (20 января)


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Age Of Empires 2: Definitive Edition (31 января)



Inkulinati (31 января)



Roboquest (Xbox) (январь, нет точной даты)

Естественно, в первые дни января стоит ждать анонс от Microsoft с дополнительными играми на Game Pass в январе.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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