Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass
Сегодня, 10:14
Январь редко когда бывает интересным на крупные игровые релизы, но 2023 год обещает стать исключением. Уже известно о более чем 20 играх, которые запланированы к выходу на Xbox One и Xbox Series X | S в первый месяц будущего года. При этом, в списке релизов немало действительно крупных и интересных проектов.
Так выглядит в данный момент список релизов на Xbox в январе 2023 года:
Children of Silentown (11 января)
Breakers Collection (12 января)
Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S (13 января)
One Piece Odyssey (13 января)
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Re:Call (January 17)
Space Raiders In Space (13 января)
A Space For The Unbound (19 января)
Persona 3 Portable (19 января)
Persona 4 Golden (19 января)
Tortuga: A Pirate’s Tale (19 января)
Monster Hunter Rise (20 января)
Risen (24 января)
MechWarrior 5: Mercenaries — Rise of Rasalhague (26 января)
Startup Company: Console Edition (26 января)
Transiruby (26 января)
Dead Space (27 января)
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Age of Empires 2: Definitive Edition (31 января)
Inkulinati (31 января)
Raiden IV x Mikado Remix (31 января)
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (31 января)
We Were Here Forever (31 января)
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Game Pass
Что касается релизов в Game Pass, уже известно о 6 играх, которые появятся в подписке в первый месяц 2023 года:
Persona 3 Portable (19 января)
Persona 4 Golden (19 января)
Monster Hunter Rise (20 января)
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Age Of Empires 2: Definitive Edition (31 января)
Inkulinati (31 января)
Roboquest (Xbox) (январь, нет точной даты)
Естественно, в первые дни января стоит ждать анонс от Microsoft с дополнительными играми на Game Pass в январе.
По материалам: newxboxone