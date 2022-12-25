. Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой

Актриса Юлия Снигирь рассказала о работе с Добровольской. Снигирь и Добровольская сыграли главные роли в картине Светланы Устиновой «Время года зима». Юлия призналась, что поначалу робела перед старшей коллегой из-за ее жесткого характера. Но поводов для беспокойства не было — Юлия прекрасно поладила с Евгенией. В фильме Снигирь сыграла девушку, которая пытается не только наладить отношения с мамой, но и спасти ее от стремительно прогрессирующей деменции. «Встретились с Женей Добровольской на пробах. Я ее боялась. Говорили, она большая актриса и очень строгая — строгая и к себе, и к другим. Но я этого не увидела, мы сработались и сдружись. В какой-то момент было ощущение, что мы правда мамы и дочь», — рассказала Юлия в программе «Кино в деталях» на СТС.К слову, актриса сразу согласилась сняться в драматической ленте «Время года зима». Снигирь понравился сценарий, поэтому она без раздумий дала положительный ответ. «Мне позвонила Света Устинова, и в этот момент меня прошиб холод. Я очень ее люблю и думала, что скажу, если текст плохой. Я начинаю читать и понимаю — он прекрасно написан. Это было облегчением для меня, потому что не пришлось ничего придумывать», — отметила артистка. Специально для фильма Юлия отстригла волосы и сменила походку. Актриса хотела полностью соответствовать своей героине Екатерине. «Честно сказать, внешние изменения мне помогают. Я пытаюсь найти в этом опору. Нарисовала в голове не очень женственную девушку, у которой нет чувственности… она немножко мальчик со странной походкой. Мне очень сложно, когда не могу за чем-то спрятаться, поэтому спряталась за стрижкой», — подытожила звезда кино.