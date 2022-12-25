. Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок

В современное время можно увидеть в магазинах бытовой химии большое количество различных гелей и порошков для стирки вещей. Тем не менее многие люди не могут определиться, какое средство эффективнее справляется со своей задачей. Читайте далее, что лучше использовать для стирки вещей – гель или порошок.

Плюсы и минусы стирального порошка

Порошок отлично подходит для удаления различных жирных и грязных пятен с любого вида одежды. С этим помогают справляться различные химические вещества, которых не так много в гелях.

Белые вещи лучше стирать при помощи порошка, потому что в нем содержатся специальные ферменты, которые позволяют отбеливать вещи и придавать им более свежий вид. Также порошок не так сильно пенится, как разные виды гелей, поэтому смыть его можно гораздо быстрее.

Тем не менее если постоянно использовать стиральный порошок, это может привести к чесотке и высыпаниям на руках. Он предназначен не для ручной стирки, потому что может вызвать сильную сухость рук. Также не стоит его использовать для деликатных тканей.

Плюсы и минусы геля для стирки





Если гели сравнивать с порошком, то они значительно мягче, их можно использовать для повседневной стирки. С ним можно стирать любые виды вещей, если они не сильно загрязнены и на них нет жирных пятен. Для стирки подходит теплая или холодная вода. Он поможет освежить вещи после долгой носки.

Тем не менее и у гелей есть минусы, например, он не может отстирать очень грязную одежду, для ручной стирки малоэффективен. Он может показать свои лучшие стороны только во время использования в стиральной машинке. Не стоит забывать о большом количестве различных красителей и ароматизаторов, которые входят в его состав – они могут легко спровоцировать аллергическую реакцию у человека.

Теперь можно с полной уверенностью сказать, что стиральный порошок отлично подходит для стирки очень грязных вещей, но на повседневной основе его использовать не стоит. Гели можно применять для стирки ежедневно, однако они смогут только освежить белье, но не удалить въевшиеся пятна и грязь.