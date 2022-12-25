. Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок

Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок

Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок

В современное время можно увидеть в магазинах бытовой химии большое количество различных гелей и порошков для стирки вещей. Тем не менее многие люди не могут определиться, какое средство эффективнее справляется со своей задачей. Читайте далее, что лучше использовать для стирки вещей – гель или порошок.

Плюсы и минусы стирального порошка

Порошок отлично подходит для удаления различных жирных и грязных пятен с любого вида одежды. С этим помогают справляться различные химические вещества, которых не так много в гелях.

Белые вещи лучше стирать при помощи порошка, потому что в нем содержатся специальные ферменты, которые позволяют отбеливать вещи и придавать им более свежий вид. Также порошок не так сильно пенится, как разные виды гелей, поэтому смыть его можно гораздо быстрее.

Тем не менее если постоянно использовать стиральный порошок, это может привести к чесотке и высыпаниям на руках. Он предназначен не для ручной стирки, потому что может вызвать сильную сухость рук. Также не стоит его использовать для деликатных тканей.

Плюсы и минусы геля для стирки


Если гели сравнивать с порошком, то они значительно мягче, их можно использовать для повседневной стирки. С ним можно стирать любые виды вещей, если они не сильно загрязнены и на них нет жирных пятен. Для стирки подходит теплая или холодная вода. Он поможет освежить вещи после долгой носки.

Тем не менее и у гелей есть минусы, например, он не может отстирать очень грязную одежду, для ручной стирки малоэффективен. Он может показать свои лучшие стороны только во время использования в стиральной машинке. Не стоит забывать о большом количестве различных красителей и ароматизаторов, которые входят в его состав – они могут легко спровоцировать аллергическую реакцию у человека.

Теперь можно с полной уверенностью сказать, что стиральный порошок отлично подходит для стирки очень грязных вещей, но на повседневной основе его использовать не стоит. Гели можно применять для стирки ежедневно, однако они смогут только освежить белье, но не удалить въевшиеся пятна и грязь.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии
Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в
Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно применять ежедневно – гель или порошок
Какие средства лучше использовать для стирки вещей, что можно
Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс
Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Скандальный журналист рассказал об алкоголизме Анастасии Волочковой
Скандальный журналист рассказал об алкоголизме Анастасии Волочковой
Миро пожалела с сарказмом певицу Славу
Миро пожалела с сарказмом певицу Славу
В США увидели отчаяние в рождественском поздравлении Зеленского
В США увидели отчаяние в рождественском поздравлении Зеленского
High of Life остается в топе Steam даже на фоне новогодней распродажи
High of Life остается в топе Steam даже на фоне новогодней распродажи
Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12 неудачных попыток ЭКО
Яна Рудковская заплатила более миллиона суррогатной матери после 12
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет

Топ на сегодня

В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую
В США сравнили Зеленского с библейским царем Иродом
В США сравнили Зеленского с библейским царем Иродом
Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
Добыча природного газа в США рекордно упала
Добыча природного газа в США рекордно упала
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье

Еще по теме

Стиральный порошок в домашних условиях: рецепты для изготовления средства эффективнее магазинного
Как понять, какое количество порошка нужно класть в стиральную машинку
Россияне разочаровались в стиральном порошке
НашПотребНадзор - Как выбрать стиральный порошок (28.01.2018)