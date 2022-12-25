. Карл III зачищает родственников

Великобританию лихорадит переменами. В королевстве Великобритания очередные скандальные перемены. Пока принц Гарри с Меган Маркл поливают грязью родственников с безопасного расстояния, король Карл III оттаптывается на тех, кто рядом. На этот раз монаршей немилости удостоился его родной брат Эндрю, которому только в феврале нынешнего года кое-как удалось отбиться от обвинений в изнасиловании 17-летней американки Вирджинии Джуффре. Она заявила, что ее принуждали трижды вступать в интимную связь с принцем, славившимся половой невоздержанностью. Правда было это в 2001 году, но для подобных преступлений не существует срока давности. Принц Эндрю изо всех сил пытался доказать свою невиновность, но когда дело дошло до дачи показаний под присягой, согласился выплатить потерпевшей 12 миллионов фунтов стерлингов. За это его еще в январе 2022 года Елизавета II лишила титула и воинских званий.А родной брат пошел еще дальше. Он уже назначил свою супругу королеву-консорта Камиллу полковником Гренадерской гвардии, занимающейся в том числе охраной Букингемского дворца. Ранее это звание носил принц Эндрю. А также бонусом выгнал его из дворца и лишил круглосуточной охраны, которая обходилась казне в три миллиона фунтов стерлингов ежегодно. «Присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Эндрю не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — сообщил приближенный источник изданию The Sun. Известно, что Карл всегда терпеть не мог Эндрю, разница с которым составляет 12 лет. Своим решением старший брат окончательно дал понять младшему, что их соперничество завершилось полной и безоговорочной победой нынешнего короля, занявшего престол после смерти матери Елизаветы II.