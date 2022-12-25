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Китай заявил о серьезных трудностях в отношениях с США

Китай заявил о серьезных трудностях в отношениях с СШАГлава МИД Ван И заявил, что отношения Китая и США столкнулись с серьезными трудностями

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном столкнулись с серьезными трудностями в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что американская сторона «упрямо продолжала воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента». Министр подчеркнул, что власти США занимались «вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая».

«Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая», — заявил глава ведомства.

Ван И призвал Соединенные Штаты изменить свой курс и придерживаться объективного и рационального восприятия КНР. По его словам, американским властям следует следовать позитивной и прагматичной политике в отношении Пекина. Он считает, что это позволит заложить прочную основу для здорового и стабильного развития отношений между странами.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения выдержали испытание международными перипетиями и трудностями. Об этом он сообщил на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укреплять взаимодействие Пекина и Москвы «ради более справедливого глобального управления» имеющимися ресурсами и решения мировых проблем.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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