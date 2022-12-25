. Клара Новикова рассказала о последней встрече с покойным Пономаренко
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Клара Новикова рассказала о последней встрече с покойным Пономаренко

Клара Новикова рассказала о последней встрече с покойным Пономаренко
Актриса Клара Новикова сожалеет о смерти артиста. Артист на протяжении полутора лет страдал от рака желудка четвертой степени. Александр похудел на 20 килограммов после нескольких сеансов химиотерапии, в последний месяц жизни у юмориста начали отказывать ноги. Звезда «Аншлага» Клара Новикова отметила, что виделась с Александром на съемках в Сочи. Артистку шокировал внешний вид Пономаренко.
«Он же мог жить и жить. Это же какой возраст... смешно. Выглядел он неважно в последнее время. Мы встречались на съемках в Сочи. Все знали, что он болеет, что очень сложно и тяжело, и ребята те, с которыми они дружили поближе — общались или на гастроли ездили. Они помогали. Даже делали какие-то благотворительные концерты. Помогали людям лечить его», — рассказала Новикова. Телезвезда назвала смерть Александра огромной потерей для не только для семьи, но и для всей сферы российского юмора. «Но ужасно... тут соболезнования и брату Валерию, и семье, и всем, кому этот дуэт нравился. Ничего хорошего, когда уходят артисты. Те, которые еще столько могли сделать», — подытожила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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