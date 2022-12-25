. Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке

Певица Лайма Вйкуле разочаровала многих своих поклонников. Артистка записала обращение на родном латышском. Звезда советской эстрады Лайма Вайкуле под конец года не вылезает из скандальных историй. То выйдет на сцену с сине-желтым флагом, то заявит, что боится петь на русском, то на голубом глазу выдаст, что кормила весь СССР.На этот раз Вайкуле отказалась-таки от русского языка. Звезда записала видеообращение к своим подписчикам, то только к тем, кто знает латышский. Она поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелала добра. Не всей онлайн-аудитории такое понравилось. Люди начали задавать артистке вопросы, а также делиться мнением: «Кто бы тебя, Лайма, знал, если б не русские песни», «По-русски уже не говорите?», «Как-то уже и не по-праздничному лицемерно звучит сразу», «Первый раз слышу, чтобы Лайма говорила на родном языке».