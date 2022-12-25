. Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
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Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине

Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
Певица Маша Распутина пожаловалась на тяжелую ситуацию. Артистка оказалась в тяжелой ситуации. Артистка не может приехать на Украину из-за происходящих событий и навестить могилу матери. Звезда 90-х призналась: посетить место упокоения самого близкого ей человека у нее не получается уже восемь лет. Легендарная певица чувствует свое бессилие, но отправиться в соседнюю страну не может — небезопасно. «Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали на Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще делать?» — вздыхает исполнительница хита «Я родилась в Сибири». К счастью, поддерживать в идеальном состоянии могилу Лидии Георгиевны Агеевой вызвался священник местной церкви. Он регулярно навещает место упокоения мамы Маши Распутиной, приводит в порядок и отсылает звездной дочери фотографии.
Лидия Агеева так и не увидела триумф дочери на большой сцене. Она скончалась за несколько лет до того, как Распутина стала известной. Причиной смерти стала онкология. Последние годы женщина прожила на Украине, где ее и похоронили. Сама же Алла Николаевна (настоящее имя певицы) родилась в Кемеровской области. К слову, певице действительно небезопасно выезжать в соседнюю страну, поскольку Маша открыто поддерживает Россию в современной, напряженной, политической обстановке. «Я мечтаю увидеть страну счастливой, благополучной и процветающей, потому что ассоциировать себя вне своей родины я не могу. Русь святая достойна самого лучшего», — заявляла она в одном из интервью. Однако ее сердце болит и за соседей. «То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко!» — переживает Распутина, цитирует «Московский комсомолец».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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