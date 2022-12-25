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Маша Распутина - несчастная женщина

Маша Распутина - несчастная женщина
Певица Маша Распутина призналась, что не может наладить контакт с дочерьми.   Артистка в 90-е годы звучали из каждого радиоприемника, а сборники распродавались огромными тиражами. Она состоялась, как артистка, однако в ее личной жизни, как оказалось, все не так гладко. 58-летняя Маша Распутина признается, что не чувствует себя счастливой матерью. В частности из-за того, что дочери не прислушиваются к ее наставлениям. Девушки предпочитают справляться с жизненными трудностями самостоятельно, что очень расстраивает певицу. «Почему я, как женщина, несчастна наполовину? Потому что ни одна из дочерей меня не слушает. Ни одна из них никогда не прислушивалась ко мне. Для меня это загадка, почему я для них не стала авторитетом. Хотя я всегда все делала для них», — сетует артистка.
У исполнительницы хита «Отпустите меня в Гималаи» две дочери. Лидию она родила в 1985 году от продюсера Владимира Ермакова. Вторым мужем и папой Марии стал бизнесмен Виктор Захаров. Девочка появилась на свет в сентябре 2000 года. Певица отметила, со временем отношение наследниц к советам звездной матери все же изменилось, но впереди еще долгий путь.  «Старшая дочь Лида сейчас еще более-менее меня слушает. Она просто очень добрая, уже повзрослела, помудрела и по доброте души своей смирилась: нужно слушать, что мать говорит. А младшая Маша — нет. И мы не знаем, что делать. Как ее вытащить из этого омута, в который она попала? Может, у нее такой путь свой, тяжелый. Может, ее душа только формируется… Непонятно», — жалуется Распутина «Московскому комсомольцу». Маша блистала на сцене в 90-х: собирала стадионы и выпускала один альбом за другим. В настоящее время артистка уступает дорогу молодым и все чаще появляется в качестве члена жюри на том или ином конкурсе. «Сейчас я преподаватель и должна играть роль наставника», — делится она своим новым амплуа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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