. Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой

Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой
Мама рэпера Тимати призналась, что с внучкой есть проблемы. Восемь лет назад у Тимати и второй вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой родилась дочь Алиса. Звездный папа души не чает в наследнице, впрочем, как и бабушка. Совмещать карьеру с воспитанием ребенка оказалось непросто. Все заботы взяла на себя мама Тимати — Симона Юнусова. Женщина делится с подписчиками в соцсетях успехами подрастающей Алисы. Она с восторгом отзывается о напористости девочки, которая, несмотря на сложности с координацией, продолжает заниматься танцами. Совсем недавно наследница певца приняла участие в концерте. «Наша девочка выросла по сравнению с собой прошлогодней. Она по-прежнему горит желанием танцевать. Еще не все гладко в плане запоминания хореографического текста и как следствие — попадания в музыку, но это уже «небо и земля»», — делится успехами внучки мама Тимати.
Бабушка при это не надеется, что однажды Алиса выступит на сцене Мариинского или Большого театров. Однако она не перестает радоваться маленьким шажкам внучки на пути к успеху. «В силу определенных особенностей, у Алисы есть проблемы с координацией, именно поэтому мы отдали ее танцевать и, надеюсь, я не ошиблась. Ребенок уже не врезается в каждый столб, а вовремя тормозит и замечает окружающих, это итог работы в команде», — пишет Симона Яковлевна. Впрочем, звездный папа тоже пытается приложить максимум усилий к воспитанию дочери. Он часто устраивает совместные каникулы, а недавно помог Алисе встать на серф. К слову, этот вид спорта требует высокой координации. Сейчас девочка уверенно держится на доске и может дать фору даже взрослым покорителям волн.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении
В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении
Илон Маск заявил об отсутствии угрозы банкротства Twitter
Илон Маск заявил об отсутствии угрозы банкротства Twitter
Астрологические события и небесные явления, которые изменят судьбу в 2023 году
Астрологические события и небесные явления, которые изменят судьбу в
Российские войска поразили две ротные группы ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска поразили две ротные группы ВСУ на краснолиманском
Маша Распутина - несчастная женщина
Маша Распутина - несчастная женщина
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой
Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой
Клара Новикова рассказала о последней встрече с покойным Пономаренко
Клара Новикова рассказала о последней встрече с покойным Пономаренко
Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать новогодний стол
Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать
Штамповка: преимущества и классификация
Штамповка: преимущества и классификация

Топ на сегодня

В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер
В США сравнили Зеленского с Иродом
В США сравнили Зеленского с Иродом
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp

Еще по теме

Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Мама Тимати рассказала о воспитании внука