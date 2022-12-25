. Мать Тимати рассказала о проблемах с внучкой

Мама рэпера Тимати призналась, что с внучкой есть проблемы. Восемь лет назад у Тимати и второй вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой родилась дочь Алиса. Звездный папа души не чает в наследнице, впрочем, как и бабушка. Совмещать карьеру с воспитанием ребенка оказалось непросто. Все заботы взяла на себя мама Тимати — Симона Юнусова. Женщина делится с подписчиками в соцсетях успехами подрастающей Алисы. Она с восторгом отзывается о напористости девочки, которая, несмотря на сложности с координацией, продолжает заниматься танцами. Совсем недавно наследница певца приняла участие в концерте. «Наша девочка выросла по сравнению с собой прошлогодней. Она по-прежнему горит желанием танцевать. Еще не все гладко в плане запоминания хореографического текста и как следствие — попадания в музыку, но это уже «небо и земля»», — делится успехами внучки мама Тимати.Бабушка при это не надеется, что однажды Алиса выступит на сцене Мариинского или Большого театров. Однако она не перестает радоваться маленьким шажкам внучки на пути к успеху. «В силу определенных особенностей, у Алисы есть проблемы с координацией, именно поэтому мы отдали ее танцевать и, надеюсь, я не ошиблась. Ребенок уже не врезается в каждый столб, а вовремя тормозит и замечает окружающих, это итог работы в команде», — пишет Симона Яковлевна. Впрочем, звездный папа тоже пытается приложить максимум усилий к воспитанию дочери. Он часто устраивает совместные каникулы, а недавно помог Алисе встать на серф. К слову, этот вид спорта требует высокой координации. Сейчас девочка уверенно держится на доске и может дать фору даже взрослым покорителям волн.