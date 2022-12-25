. Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision незаконный
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Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision незаконный

Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision незаконный


На этой неделе был опубликован ответ Microsoft на претензии FTC (федеральной торговой комиссии США), в рамках которого американская корпорация в очередной раз отметила, что слияние с Activision Blizzard определенно пойдет на пользу игровой индустрии и конкуренции. В документе Microsoft по пунктом отвечает на все претензии FTC и Sony.

Есть в этом документе еще одна интересная деталь — компания Microsoft фактически обвиняет FTC в незаконных действиях. Американская корпорация считает, что FTC своим административным иском в суд, призванным помешать слиянию Microsoft с Activision Blizzard, нарушает Конституцию. В ответе Microsoft FTC на странице 34 корпорация заявляет, что подход FTC к сделке по слиянию с Activision Blizzard является неконституционным и нарушает статьи II, III и их право на равную защиту в соответствии с Пятой поправкой.


Напомним, если до августа стороны не смогут прийти к соглашению, начнется судебное разбирательство, где будет установлено, действительно ли FTC руководствовалось вопросами конкуренции при желании заблокировать сделку.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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