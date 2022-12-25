. Муж певицы Славы рассказал о расставании с ней
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Муж певицы Славы рассказал о расставании с ней

Муж певицы Славы рассказал о расставании с ней
Певица Слава шокировала своим заявлением, что ищет нового мужчину. Несколько дней назад артистка огорошила поклонников новостью о разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким, отметив, что уже готова к новым отношениям. Позже предприниматель вышел на связь и прокомментировал слова возлюбленной. Роман Данилицкого и Славы начался в нулевых, несколько лет спустя у пары появилась общая дочь Антонина. Но в последнее время в этой семье что-то не заладилось. Певица не стала озвучивать причину недопониманий с избранником. «Было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — откровенничала 42-летняя исполнительница в соцсети.
Что касается бизнесмена, то он не оставил без внимания комментарий Славы и намекнул на то, что хочет вернуть ее. «Я Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Все, что Настя заявила — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…» — признался он. Одни подписчики певицы накинулись на бизнесмена с критикой, другие же пожелали ему помириться с возлюбленной. «Ваша пара всегда была для меня примером. Хотя я не знаю, что творилось за кулисами», Анатолий, вы мужчина правильный. Возможно, это просто период такой. Нужно подождать. Если любовь не умерла, можно все восстановить», «Если это и правда это ваша страничка, то скажу так, Анатолий: вам обязательно надо встретиться с Настей и все обсудить! Может, это эмоции, сбой баланса, так бывает! Удачи вам!» — считают пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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