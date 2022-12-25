На богатство и удачу: как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь деньги в дом
Главное украшение дома в новогодний период ― это елка. Любители ароматной хвои ежегодно покупают натуральное дерево. Впрочем, искусственная ель с нарядными ветвями ничем не хуже. Она также радует глаз и может стать «магнитом» для денег. Особенно если знать, как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь в дом богатство. Секретами «финансового декора» поделилась ясновидящая Николь Кузнецова.
Куда поставить елку, чтобы привлечь в дом богатство
На Востоке не зря так много внимания уделяют энергиям помещения. Наш дом разделен на зоны, каждая из которых отвечает за определенный сектор. Например, достаток, семью, здоровье, творчество и так далее. Именно поэтому к расположению вечнозеленой красавицы не стоит относиться халатно.
Николь Кузнецова рассказала, где лучше всего поставить новогоднюю елку, чтобы привлечь в дом богатство и достаток. Ей место на юго-востоке, в секторе финансов.
Новогоднюю елку можно зарядить денежной энергией, пишет FedPress.ru. Проще всего это сделать с помощью зеркала. Поставьте ель напротив отражающей поверхности — и тогда между «деревьями» начнет накапливаться положительная энергетика. Она привлечет изобилие и достаток в ваше семейное гнездышко.
Ясновидящая уверяет, что ритуал с новогодней елкой поможет исполнить сокровенные желания и зарядиться правильным настроением на весь следующий год. Поэтому не стоит пренебрегать таким простым, но действенным обрядом.
Как украсить новогоднюю елку для достатка и изобилия
Праздничный декор может как привлечь в дом богатство, так и отпугнуть удачу, пошатнуть материальное положение. По этой причине стоит внимательно подбирать игрушки.
Рекомендации по выбору «финансового» декора для новогодней елки:
- золотистые и серебристые оттенки игрушек, мишуры;
- сувенирные банкноты;
- шоколадные или позолоченные монеты;
- фигурки часов.
Под елкой можно поставить копилку с монетами. Важно, чтобы она полностью была забита деньгами. Это будет мощный талисман для привлечения изобилия в дом.
Какие украшения привлекут бедность
Не вешайте на новогоднюю елку треснувшие игрушки. Народные приметы говорят, что это к трещине в жизни. Причем пострадать может не только финансовая сфера, но и другие.
Матовые шарики и фигурки тоже не лучший декор. Они активно копят в себе негатив. Глянцевые украшения, наоборот, его отражают.
Эти простые советы помогут украсить новогоднюю елку таким образом, чтобы она стала магнитом для денег.