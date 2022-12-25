. Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце

Актриса Наталья Рудова потеряла свою любовь. Актриса разоткровенничалась с подписчиками. Звезда сериалов Наталья Рудова практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно, что 39-летняя звезда ни разу не была замужем. Большую часть времени она уделяет своей успешной карьере. Но сегодня в личном блоге белокурая красотка впервые заговорила о неразделенной любви и намекнула на причины одиночества.Любопытные подписчики поинтересовались у Натальи, как она справлялась с невзаимными чувствами. «Не думаю, что разбитое сердце можно починить. Честно, можно лишь надеяться, что самый большой кусочек осколка сможет снова полюбить и довериться», - написала артистка и добавила снимок с заплаканным лицом. Напомним, в свое время Рудову подозревали в романе с солистом группы MBAND Артемом Пиндюрой, актером Микаэлом Арамяном, а также с Дмитрием Нагиевым. Однако ни один из предполагаемых романов не подтвердился. Красотка любит эпатировать публику видео в полуобнаженном виде и снимками с новыми мужчинами, но точно неизвестно, занято ее сердце или нет.