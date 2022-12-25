. Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце

Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце
Актриса Наталья Рудова потеряла свою любовь. Актриса разоткровенничалась с подписчиками. Звезда сериалов Наталья Рудова практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно, что 39-летняя звезда ни разу не была замужем. Большую часть времени она уделяет своей успешной карьере. Но сегодня в личном блоге белокурая красотка впервые заговорила о неразделенной любви и намекнула на причины одиночества.
Любопытные подписчики поинтересовались у Натальи, как она справлялась с невзаимными чувствами. «Не думаю, что разбитое сердце можно починить. Честно, можно лишь надеяться, что самый большой кусочек осколка сможет снова полюбить и довериться», - написала артистка и добавила снимок с заплаканным лицом. Напомним, в свое время Рудову подозревали в романе с солистом группы MBAND Артемом Пиндюрой, актером Микаэлом Арамяном, а также с Дмитрием Нагиевым. Однако ни один из предполагаемых романов не подтвердился.  Красотка любит эпатировать публику видео в полуобнаженном виде и снимками с новыми мужчинами, но точно неизвестно, занято ее сердце или нет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
Илья Авербух боялся работать с Лизой Арзамасовой
Илья Авербух боялся работать с Лизой Арзамасовой
Муж певицы Славы рассказал о расставании с ней
Муж певицы Славы рассказал о расставании с ней
Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце
Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую
Добыча природного газа в США рекордно упала
Добыча природного газа в США рекордно упала
Ученые воссоздали фото фараона Египта Рамзеса II, жившего 3200 лет назад
Ученые воссоздали фото фараона Египта Рамзеса II, жившего 3200 лет
Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в своих апартаментах в Вене
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег

Еще по теме

Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Наталья Рудова рассказала, как сохраняет стройную фигуру
Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера
В сети появился снимок Натальи Рудовой в компании взрослого мужчины