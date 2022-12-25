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Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией

Оценены перспективы сокращения добычи нефти РоссиейАналитик Юшков назвал принципиальной позицией России сокращение добычи нефтиСюжетСпециальная военная операция на Украине

Сокращение добычи нефти Россией в ответ на введение потолка цен на нефть странами Запада — это принципиальная позиция Москвы, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. В беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективы такого шага.



Позиция России

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Россия не будет поставлять нефть странам, которые ввели ценовой потолок. По его словам, для этого страна готова пойти на сокращение добычи.

«Мы видим, что есть принципиальная позиция государства, которую даже за последние дни озвучивает второй член правительства. Сначала [вице-премьер Александр] Новак сказал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые присоединились к потолку цен. Теперь то же самое заявил Силуанов. Конечно, это очень важно для Минфина, так как министерство составляет бюджет. А мы видим, что позиция государства предполагает такой тезис, озвученный Новаком: мы скорее снизим экспорт, чем согласимся на потолок цены», — сказал Игорь Юшков.

По мнению аналитика, сокращение экспорта связано с вопросами логистики, а не желанием создать дефицит и повысить цены на рынке энергоресурсов.



Российский экспорт нефти

Такая ситуация уже случалась в сфере энергетики, отмечает Игорь Юшков.

«Стоит ожидать, что в первом полугодии произойдет снижение экспорта, так как компании пока не совсем понимают новые правила покупки и транспортировки российской нефти, но во втором полугодии будет период восстановления, когда объем экспорта из России восстановится. Также пока увеличится размер скидки на российскую нефть. Но все это уже было в 2022 году. Весной были самые большие проблемы — сокращался объем экспорта, росла скидка. К 1 декабря мы экспортировали столько же, сколько на начало года, а скидка уменьшилась до 18 долларов на баррель», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подпишет документ об ответных мерах на потолок цен на российские энергоресурсы в понедельник или вторник (26 или 27 декабря — прим. «Ленты.ру»). В целом он указал, что никаких потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет.

Ограничение в 60 долларов за баррель на продажу российской нефти танкерами третьим странам стало одной из санкционных мер против начала специальной военной операции на территории Украины. Таким образом западные страны намерены снизить доходы Москвы, чтобы лишить ее возможности финансировать боевые действия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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