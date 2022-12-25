. Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике

Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась знакомством с влиятельным человеком.   Сегодня в столице проходит звездная премьера нового ледового шоу Татьяны Навки. Поздравить олимпийскую чемпионку с успехом приехали ее близкие и друзья. Так, в кулуарах дворца спорта случилось долгожданное знакомство Ольги Бузовой и Дмитрия Пескова. Шоу на льду «История любви Шехерезады» по мотивам собрания арабских сказок Татьяна Навка и другие именитые спортсмены готовили несколько месяцев. Были пошиты роскошные костюмы, созданы впечатляющие декорации, продуманы спецэффекты и, конечно, поставлена потрясающая хореография. Олимпийская чемпионка играет в двухчасовом музыкальном спектакле царицу Сиас, ее неизменным партнером выступает Петр Чернышев. «Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини — вместе они творят настоящее чудо!» — делилась Татьяна в преддверие премьеры.
И вот сегодня заветный день настал: во дворце спорта «Мегаспорт» собрались тысячи гостей, в том числе, многие звезды. Приехал и супруг Навки Дмитрий Песков, который всегда поддерживает жену в важные и волнительные моменты. За кулисами он столкнулся с поп-принцессой нашего шоу-бизнеса Ольгой Бузовой. Встреча получилась теплой. «Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — держась с пресс-секретарем президента за руки призналась певица, облаченная в черный кожаный плащ оверсайз. Дмитрий Сергеевич же осыпал телезвезду комплиментами: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться. Такая работяга, трудяга!» Видео такого важного события Ольга поделилась в личном блоге, подписав ролик: «Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в своих апартаментах в Вене
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в
Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Карл III зачищает родственников
Карл III зачищает родственников
Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
Иосиф Пригожин жутко потолстел
Иосиф Пригожин жутко потолстел
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег

Еще по теме

Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на гастроли
Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Ольга Бузова показала голые ягодицы на сцене Муз-ТВ
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком