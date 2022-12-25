. Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике

Ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась знакомством с влиятельным человеком. Сегодня в столице проходит звездная премьера нового ледового шоу Татьяны Навки. Поздравить олимпийскую чемпионку с успехом приехали ее близкие и друзья. Так, в кулуарах дворца спорта случилось долгожданное знакомство Ольги Бузовой и Дмитрия Пескова. Шоу на льду «История любви Шехерезады» по мотивам собрания арабских сказок Татьяна Навка и другие именитые спортсмены готовили несколько месяцев. Были пошиты роскошные костюмы, созданы впечатляющие декорации, продуманы спецэффекты и, конечно, поставлена потрясающая хореография. Олимпийская чемпионка играет в двухчасовом музыкальном спектакле царицу Сиас, ее неизменным партнером выступает Петр Чернышев. «Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини — вместе они творят настоящее чудо!» — делилась Татьяна в преддверие премьеры.И вот сегодня заветный день настал: во дворце спорта «Мегаспорт» собрались тысячи гостей, в том числе, многие звезды. Приехал и супруг Навки Дмитрий Песков, который всегда поддерживает жену в важные и волнительные моменты. За кулисами он столкнулся с поп-принцессой нашего шоу-бизнеса Ольгой Бузовой. Встреча получилась теплой. «Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — держась с пресс-секретарем президента за руки призналась певица, облаченная в черный кожаный плащ оверсайз. Дмитрий Сергеевич же осыпал телезвезду комплиментами: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться. Такая работяга, трудяга!» Видео такого важного события Ольга поделилась в личном блоге, подписав ролик: «Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».