. Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Бузову опустил музыкальный критик

Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Сергей Соседов наехал на ведущую и певицу Ольгу Бузову. Вокальные данные Ольги Бузовой обсуждают с тех самых пор, как экс-участница «ДОМа-2» взяла в руки микрофон. На этот раз певица получила порцию негатива от музыкального критика Сергея Соседова. На съемках шоу «Фактор BY» вспыхнул конфликт: 54-летний Соседов заявил, что Ольга не должна находиться в составе жюри и судить участников. По мнению Сергея, на эту роль необходимо выбирать преподавателей и специалистов, разбирающихся в музыкальном искусстве. «Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!» — возмутился он. В свою защиту Бузова отметила, что даже не начала высказываться про выступление конкурсантов, когда ее прервал критик. «Вы своим хамством меня перебили», — обратилась она к Сергею Васильевичу, чем снова сильно задела мужчину.
«Я еще и хам — вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки», — обиженно заключил он, цитирует Teleprogramma.pro. Съемки в белорусском шоу талантов даются 36-летней Ольге Бузовой непросто. Помимо критики коллег по судейскому столу, ей приходится мириться с неудобной обувью. Но ради красоты в кадре певица готова пожертвовать многим. В личном блоге звезда поделилась видео, на котором несколько человек помогают стянуть с ее ног золотые ботфорты. «Алин, ты стул держи! Ольгу тяни в другую сторону. Второй по этой же схеме! Тяни, как репку, давайте! Кожу не сорви с нее», — шутили над происходящим помощники. Позднее Ольга призналась подписчикам, что больше не намерена возвращаться к жутко красивым, но неудобным сапогам. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Юлия Снигирь жутко боялась работать с известной актрисой
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в своих апартаментах в Вене
Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в
Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Ольгу Бузову опустил музыкальный критик
Карл III зачищает родственников
Карл III зачищает родственников
Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Ольга Бузова рассказала об очень влиятельном поклоннике
Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
Digital Foundry назвали ТОП игр с лучшей графикой в 2022 году
Иосиф Пригожин жутко потолстел
Иосиф Пригожин жутко потолстел
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег

Еще по теме

Соседов разругался с Бузовой и отказался с ней работать: "Вы посмотрите на нее. Это просто смешно"
Ольгу Бузову довел до истерики Сергей Соседов
Соседов назвал "идиотизмом" желание Бузовой поехать на "Евровидение"
Секрет на миллион - 59 выпуск - Сергей Соседов (10.02.2018)