. Ольгу Бузову опустил музыкальный критик

Сергей Соседов наехал на ведущую и певицу Ольгу Бузову. Вокальные данные Ольги Бузовой обсуждают с тех самых пор, как экс-участница «ДОМа-2» взяла в руки микрофон. На этот раз певица получила порцию негатива от музыкального критика Сергея Соседова. На съемках шоу «Фактор BY» вспыхнул конфликт: 54-летний Соседов заявил, что Ольга не должна находиться в составе жюри и судить участников. По мнению Сергея, на эту роль необходимо выбирать преподавателей и специалистов, разбирающихся в музыкальном искусстве. «Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!» — возмутился он. В свою защиту Бузова отметила, что даже не начала высказываться про выступление конкурсантов, когда ее прервал критик. «Вы своим хамством меня перебили», — обратилась она к Сергею Васильевичу, чем снова сильно задела мужчину.«Я еще и хам — вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки», — обиженно заключил он, цитирует Teleprogramma.pro. Съемки в белорусском шоу талантов даются 36-летней Ольге Бузовой непросто. Помимо критики коллег по судейскому столу, ей приходится мириться с неудобной обувью. Но ради красоты в кадре певица готова пожертвовать многим. В личном блоге звезда поделилась видео, на котором несколько человек помогают стянуть с ее ног золотые ботфорты. «Алин, ты стул держи! Ольгу тяни в другую сторону. Второй по этой же схеме! Тяни, как репку, давайте! Кожу не сорви с нее», — шутили над происходящим помощники. Позднее Ольга призналась подписчикам, что больше не намерена возвращаться к жутко красивым, но неудобным сапогам.