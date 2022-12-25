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Парижский стрелок планировал поехать в пригород «убивать иностранцев»

Парижский стрелок планировал поехать в пригород «убивать иностранцев»Парижский стрелок планировал поехать в пригород «убивать иностранцев» перед инцидентом

69-летний пенсионер, который убил трех курдов возле культурного центра в Париже, планировал поехать в пригород, чтобы «убивать иностранцев» незадолго до совершения преступления. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на коммюнике парижской прокуратуры.

В день стрельбы парижский стрелок сначала направился в коммуну Сен-Дени к северу от французской столицы, чтобы убивать приезжих в страну. При этом позже он передумал.

23 декабря стало известно о задержании мужчины, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Он ранил троих и убил троих человек. Задержанный, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.

Позже сообщалось, что обвиняемый был доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции. Отмечалось, что состояние здоровья стрелка не допускает его пребывания в следственном изоляторе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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