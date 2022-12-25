. Пенсионеры могу получить прибавку к Новому году

Специалист рассказал, кому полагается надбавка. Ряд российских пенсионеров еще до начала Нового года получит неплохую прибавку к пенсии. В России десятки миллионов пенсионеров. Многим положены выплаты. А если у гражданина есть нетрудоспособные иждивенцы, то ему также полагаются льготы. Таким образом, ряд российских пенсионеров еще до начала Нового года получит неплохую прибавку к пенсии. Подробности о предновогодней надбавке к пенсии, сообщает ussurmedia.ru. Эксперты поясняют, что согласно закону, к числу иждивенцев, за которых можно получить повышение пенсии, относятся только близкие родственники до 23 лет. Также стоит знать, что размер прибавки составляет треть от величины фиксированной выплаты, на данный момент это – 7220,74 рубля. Таким образом, получается, что прибавка за одного иждивенца будет равна сумме размером в 2406,91 рубль, на трех и более – 7220,74 рубля. Но стоит учесть, что если пенсионер считается работающим, то надбавка на иждивенца не индексируется, как и сама фиксированная выплата. По стандартному графику пенсионных выплат следует, что до 25 декабря текущего года деньги перечислят пенсионерам, чьи выплаты приходятся на новогодние праздники. Вместе с ними получат пенсию и те пожилые, у кого на иждивении есть нетрудоспособные родственники.