. Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
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Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трекаPink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека Hey Hey Rise Up

Британская рок-группа Pink Floyd собрала более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека Hey Hey Rise Up. Об этом сообщается на сайте коллектива.

«Сингл, записанный 30 марта с Андреем Хлывнюком из украинской группы Boombox, на сегодняшний день собрал более 450 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь облегчить страдания украинского народа», — говорится в публикации. Все средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины.

О том, что Pink Floyd выпустили первую песню с 1994 года, стало известно в апреле. В создании песни приняли участие Ник Мэйсон и Дэвид Гилмор, а также басист Гай Пратт (находился в составе группы в 1987-1995 и 2014 годах) и Нитин Соуни на клавишных. Роджер Уотерс не участвовал в создании сингла.

В марте Pink Floyd также удалили музыку с цифровых платформ в России и Белоруссии. Об этом решении сообщил один из участников группы Дэвид Гилмор в Twitter, опубликовав официальное заявление: «Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России и Белоруссии».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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