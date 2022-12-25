. Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии
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Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии

Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в АвстрииПосольство РФ в Австрии проверяет, есть ли россияне среди пострадавших из-за схода лавины

Российское посольство в Вене проверяет, есть ли среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Австрии граждане РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломаты уточнили, что на данный момент удалось найти одного человека, поиски остальных продолжаются. «Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан РФ», — сделали заявление в посольстве. В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности и не покидать отведенные для катания трассы.

Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех-Цюрс (федеральная земля Форарльберг) в воскресенье, 25 декабря, в 15:30 по местному времени (в это время в Москве было 17:30).

После схода лавины под снегом оказались 10 человек. Поиски ведутся с помощью прожекторов. В операции задействованы около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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