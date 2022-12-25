. Предприниматель предстанет перед судом из-за гибели рабочего при падении с крыши
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Предприниматель предстанет перед судом из-за гибели рабочего при падении с крыши

Следователи СК в Иркутске завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего предпринимателя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

В марте предприниматель допустил выполнение кровельных работ в одном из домов по улице Чудотворской 19-летнего молодого человека. Рабочий не прошел подготовку, инструктаж и стажировку по охране труда, не имел допуска к работам на высоте. Его не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты – страховочным тросом с привязью и каской.

При выполнении работ молодой человек потерял равновесие и упал с края неогороженной крыши высоты четвертого этажа на асфальт. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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По материалам: irk

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