. Приключения и суета: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года

Продолжаются новогодние приготовления, приятная суета, закупка продуктов и подарков. В радосьном волнении мы предвкушаем что-то волшебное, что обязательно должно произойти с каждым из нас в новогоднюю ночь. Но небесные тела продолжают свой ход и вносят некоторые коррективы в наши планы. Павел Глоба готов прояснить ситуацию для каждого знака зодиака и рассказать, что сулит гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Расслабиться перед Новым годом точно не получится. В семьях могут возникнуть споры на фоне приготовления к празднику, и причиной тому станет материальный аспект. Чем более упрямыми будут стороны, тем вероятнее, что в новогоднюю ночь никто не будет ни с кем разговаривать. Постарайтесь умерить свой пыл, тем самым показав пример родственникам или супругу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если есть возможность, то Тельцам стоит отправиться в отпуск или загородную поездку. Это не только развеет скуку, но и принесет пользу, потому что смена обстановки подарит новый взгляд на вещи. Влюбленные могут планировать бракосочетание, большой и пышный праздник 2 в 1 — Новый год и свадьба. О работе вы будете мало думать, но не исключено знакомство с иностранными представителями сектора вашей занятости.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В ближайшую неделю вас будет окружать множество соблазнов. Будьте готовы сказать «нет», иначе неприятных последствий не избежать. Лучше в это время отказаться от алкоголя, чтобы не провоцировать себя на эксцентричные поступки. Близнецам-водителям следует быть предельно осторожными на дороге и вообще никуда не спешить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сложный, неоднозначный период для всех, чьи отношения нельзя назвать гармоничными. Вы пройдете испытание на умение находить компромиссы, а его результат определит дальнейшее течение жизни. Если же вы живете душа в душу, то ваш Новый год ничто не омрачит. Можно целиком посвятить время отдыху, тем более что для решения деловых вопросов сейчас не самое лучшее время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам может помешать не какая-то большая проблема, а множество мелких неурядиц. Чувство, будто лучше и вовсе ничего не делать, чтобы не навредить, будет преследовать вас всю неделю. Не стоит под конец года подписывать никакие бумаги, да и вообще лучше взять отпуск, пусть и кратковременный.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам пора отложить все заботы и с головой погрузиться в романтику. Вы можете знакомиться, приглашать на свидание — вам наверняка ответят согласием. Если же любимый человек уже есть, то стоит провести вместе несколько дней максимально насыщенно и интересно. Параллельно можно заниматься продвижением и рекламой своей деятельности, смело и творчески заявлять о себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Склонность к ностальгии вернется к Весам в этот предпраздничный период. Вы захотите заново прожить все то, что вас когда-то радовало, хотя бы в воспоминаниях. Этот путь сложно назвать радостным или полезным, потому что он лишает вас возможности быть здесь и сейчас. Именно поэтому Павел Глоба рекомендует практиковать медитацию и самопознание. Это поможет вернуть себе чувство момента.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы рискуют заскучать в ближайшую неделю с 26 декабря по 1 января. Придется искать тихие развлечения вроде просмотра сериалов, чтения книг, потому что компании для празднования Нового года, скорее всего, не будет. Впрочем, можно отправиться в одиночную поездку или командировку. Это будет необычно и результативно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам важно отдать все, что они брали в долг. Это не обязательно могут быть деньги, возможно, и какие-то обещания. Если вы получили что-то авансом, то пора исправить это кармическое неравновесие. Зацикливаться на деньгах не стоит, но навести порядок в финансовых делах сейчас просто необходимо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас нужно быть максимально собранным. Возможно, вы немного устанете от суеты, тревог, обязанностей, но в конечном итоге останетесь довольны. Пустив на самотек дела, можно сильно проиграть в вопросе репутации и финансов. И напротив, если не побояться взять на себя лидерство, то можно получить даже больше, чем ожидали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Те Водолеи, которые испытывают сильные романтические чувства, могут ошибиться из-за своей несдержанности и спешки. Вам стоит взять тайм-аут, попытаться абстрагироваться и взглянуть на предмет влечения со стороны. Нужен ли вам этот партнер, или, удовлетворив желание, вы приобретет больше проблем? Не менее опасны и активные шаги в бизнесе, люди могут вас подвести.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе у Рыб будет много встреч и знакомств. Новый год проведете весело, в теплой компании. Возможен поворот в личных отношениях: новая влюбленность, предложение или планирование ребенка. Вселенная дает явные подсказки — просто нужно уметь слушать. А вот заглядывать слишком далеко не нужно, доверьтесь течению жизни.