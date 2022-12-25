. Равшана Куркова показала зимние забавы с подросшим сыном

Актриса Равшана Куркова поделилась фото с улыбчивым сыном Гаспаром, которому посвятила у выходные. Равшана Куркова много лет строит карьеру в кино. В ее копилке десятки разных ролей. Она не скрывает, что пошла по стопам мамы, которая была актрисой. Примечательно, что Равшана скрывает личную жизнь. Для многих было шоком, когда она представила всем сына Гаспара. Мальчик появился на свет тайно. Его отцом является бизнесмен Сергей Амарян.Теперь Равшана не бывает одна. Она даже путешествует со своим двухлетним сыном. Актриса не стала прятать лицо крохи. Недавно они отдохнули на Бали. А теперь артистка наслаждается с ним настоящей зимой в России. Она поделилась кадрами, на которых в кремовой шубке и брюках в тон гуляет с малышом.Куркова даже покатала наследника на санках-ватрушке по сугробам. мальчик был в горчичном пуховике и вязаной шапке с ушками.«А сердце, оказывается, может быть таким большим», – заявила Равшана. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали актрису комплиментами. «Он ангелочек», «На маму похож», «Мама, только с кудряшками! Какое нежное чудо природы!», «Нежность какая», — написали в Сети.