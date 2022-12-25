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Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль

Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную рольРоб Маршалл заявил, что у него не было цели выбрать на роль Русалочки темнокожую актрису

Режиссер «Русалочки» Роб Маршалл в беседе с Entertainment Weekly прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль.

По словам Маршалла, у создателей не было цели выбрать на роль именно темнокожую актрису. Он отметил, что кастинг проходили представительницы разных рас и национальностей. Режиссер добавил, что Холли Бейли лучше всего вписалась в роль Русалочки.

Кроме того, важным моментом и стало то, что Маршалл захотел усилить в кинокартине музыкальную составляющую, в связи с чем режиссер искал актрису с хорошими вокальными данными.

О том, что Бэйли исполнит главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка», стало известно в начале июля. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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