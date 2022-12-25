. Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
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Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру

Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
Певица Рита Дакота поделилась сумасшедшими планами на будущее. В данный момент артистка занимается подбором элитной недвижимости в центре Москвы. Дакота уже изучила несколько вариантов — один шикарнее другого. Рита Дакота находится в отношениях с блогером Федором Белогаем уже больше двух лет: на совместных снимках они демонстрируют идиллию и взаимопонимание. Влюбленные признавались, что никогда не ссорятся и не повышают друг на друга голос. Секрет в том, что оба работают над собой и над отношениями, не стесняются обращаться за помощью к психологу, поэтому связь между ними только крепнет. Правда, пара не торопится играть свадьбу.
«Мы с Федей недавно решили, что хотим жить долго и счастливо. Но вместо загса решили сходить сперва к хорошему риелтору и купить первое совместное большое жилье. Нам нужно очень много места: наша спальня, отдельные спальни (где я пишу песни, а Федя медитации), несколько санузлов, огромная детская, комната няни, комната для гостей, большая гардеробная. Минимум — 200 квадратных метров», — рассуждает артистка. Певица уже посмотрела несколько вариантов квартир в столице. Объекты риелтор подобрал исходя из пожеланий Риты. «Дом стоит прямо на первой линии, на воде. Справа — парк Горького, слева — Воробьевы горы. Тут дорого стоят квартиры — больше 100 миллионов рублей. Но для чего мы с Федей пашем с утра до ночи», — поделилась Дакота. По всей видимости, исполнительницу хита «Спички» устраивает гражданский союз. Она уже состояла в официальном браке — с Владом Соколовским. Пара развелась со скандалом в 2018 году, но позже наладила теплые отношения ради общего ребенка — дочери Мии. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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