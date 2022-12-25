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Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы

Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницыРогозин: пострадавшие сотрудники отеля вывезены в Ростовскую область

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы в Донецке.

Работники заведения, которые по состоянию здоровья были транспортабельны, вывезены в Ростовскую область, чтобы снизить нагрузку на местные госпитали. «При этом хочу сказать, что уровень квалификации донецких врачей высочайший, им ежедневно приходится работать с большим числом раненных при артобстрелах и получивших минно-взрывные травмы», — заявил он.

Рогозин подчеркнул, что найдет возможность помочь всем пострадавшим. «Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время ее расстрела украинской артиллерией, как только мне сделают операцию, и я смогу покинуть госпиталь», — заявил экс-глава «Роскосмоса».

21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли донецкую гостиницу «Шеш-Беш», в которой находился Рогозин. В числе пострадавших оказались бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Кроме того, при обстреле погибли охранник премьера ДНР и помощник экс-главы «Роскосмоса» Михаил Бридасов.

Рогозина доставили в госпиталь, расположенный в московском регионе. В скором времени экс-главу «Роскосмоса» должны прооперировать. В ходе операции врачи будут извлекать осколок.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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