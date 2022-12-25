. Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать новогодний стол
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать новогодний стол

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать новогодний стол

После новогоднего застолья, как правило, остаются блюда и продукты, которые идут в ход во время каникул. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, в каком порядке нужно доедать праздничные салаты, чтобы они не успели испортиться.

До вечера 1 января нужно съесть все салаты с заправкой, а также консервированные овощи, холодец, домашние паштеты, рыбу домашней засолки, жареные и тушеные овощи. До 2-3 января должны закончиться жареные блюда из мяса, птицы и рыбы. К этому же времени стоит доесть отварные овощи, овощные и мясные бульоны, открытые соленья и салаты из маринованных овощей, мясную и сырную нарезку (если она хранилась герметично), торты и пирожные с кремом.


Оставить до 7 января - но не позже - можно свежие овощи и фрукты, красную икру, сыры твердых сортов (цельные), колбасы (цельные), зелень (нерубленую), хлеб.

Историк моды Александр Васильев предостерег россиян от празднования Нового года в "неправильной" одежде. Даже если праздничный вечер вы планируете провести в компании питомца, непременно нужно "сделать над собой усилие" и нарядиться.

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По материалам: uposters.ru

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