. Россияне во время корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли его освободить

78.ru: петербуржцы во время корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли его освободить

В Санкт-Петербурге работники одной из фирм во время новогоднего корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли самостоятельно вытащить его из ящика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Гагаринской улице, 5. Россияне решили ради шутки закрыть одного из коллег в сейфе. Однако выпустить его оттуда не смогли.

Прибывшие сотрудники МЧС распилили каркас сейфа и освободили мужчину, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее жителя города Камышин Волгоградской области затравили в социальных сетях и пообещали сжечь за наряд, в котором юноша пришел на корпоратив после того, как фото россиянина выложили в сеть.