Минобороны: капитан Сомов заманил бойцов ВСУ в ловушку на одном из тактических направлений

Российский капитан Глеб Сомов, выполняя с подчиненными в ходе специальной военной операции (СВО) задачу по удержанию оборонительных рубежей на одном из тактических направлений, заманил в ловушку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе боевой работы группа Сомова подверглась артобстрелу со стороны украинских войск. Сначала российские военные успешно сдерживали натиск ВСУ, однако вскоре к противнику прибыло подкрепление.

Оценив ситуацию, капитан Сомов отвел сослуживцев группы к району сосредоточения основных российских сил, тем самым заманив боевиков ВСУ в ловушку, где они были окружены и отброшены на изначальные позиции. В ходе столкновения Сомов, рискуя жизнью, эвакуировал раненых товарищей из-под встречного огня. Его наградили орденом Мужества.

Ранее российские военные в ходе наступления уничтожили группу наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Сводная тактическая группа иностранных наемников была ликвидирована в районе Раздоловки.