. С 25 декабря закрыта навигация на Байкале
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С 25 декабря закрыта навигация на Байкале

С 25 декабря закрыта навигация на Байкале

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на Байкале с 25 декабря. Запрет на движение судов продлится до 15 мая.

За нарушение грозит штраф от 5000 до 10000 рублей. В соответствии с постановлением областного правительства, допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме Ангары) — с 1 мая до 10 октября; на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря; на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября.

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По материалам: irk

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