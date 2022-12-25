. С 25 декабря закрыта навигация на Байкале

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на Байкале с 25 декабря. Запрет на движение судов продлится до 15 мая.

За нарушение грозит штраф от 5000 до 10000 рублей. В соответствии с постановлением областного правительства, допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме Ангары) — с 1 мая до 10 октября; на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря; на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября.