. Самые неудачные подарки на Новый 2023 год

Годы идут, а список практически не меняется. Одежда, сувениры и сладости вошли в топ-3 самых неудачных подарков, которые можно найти под елкой. Такое мнение выразили участники исследования, проведенного среди россиян онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. На первом месте в рейтинге неудачных новогодних подарков оказалась одежда. Ее указали 8% участников исследования. Причем мужская аудитория голосовала за этот вариант втрое чаще женщин (13% против 4%). «Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные», — говорится в исследовании. Также в категорию неугодных россияне определили и новогодние сувениры. Свечи, брелоки, статуэтки и магниты назвали худшими новогодними подарками 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин), сообщает РИА Новости. Конфеты, шоколад или торт считают неудачным презентом на новый год 3% респондентов (5% женщин против 1% мужчин). Столько же не хотели бы получить в качестве новогоднего подарка косметику или парфюмерию, еще 2% окажутся не рады посуде или кухонным принадлежностям (кружка, разделочная доска, шумовка и прочее). Своими вариантами неудачных подарков поделились еще 18% опрошенных. Они находили под елкой кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковую ручку. «24% россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», — отметили аналитики. А вот 28% респондентов сообщили, что никогда не получали плохих подарков. По их мнению, «праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета». Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2022 года. Его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов страны.