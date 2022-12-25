. Самые неудачные подарки на Новый 2023 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые неудачные подарки на Новый 2023 год

Самые неудачные подарки на Новый 2023 год
Годы идут, а список практически не меняется. Одежда, сувениры и сладости вошли в топ-3 самых неудачных подарков, которые можно найти под елкой. Такое мнение выразили участники исследования, проведенного среди россиян онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. На первом месте в рейтинге неудачных новогодних подарков оказалась одежда. Ее указали 8% участников исследования. Причем мужская аудитория голосовала за этот вариант втрое чаще женщин (13% против 4%). «Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные», — говорится в исследовании. Также в категорию неугодных россияне определили и новогодние сувениры. Свечи, брелоки, статуэтки и магниты назвали худшими новогодними подарками 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин), сообщает РИА Новости. Конфеты, шоколад или торт считают неудачным презентом на новый год 3% респондентов (5% женщин против 1% мужчин). Столько же не хотели бы получить в качестве новогоднего подарка косметику или парфюмерию, еще 2% окажутся не рады посуде или кухонным принадлежностям (кружка, разделочная доска, шумовка и прочее). Своими вариантами неудачных подарков поделились еще 18% опрошенных. Они находили под елкой кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковую ручку. «24% россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», — отметили аналитики. А вот 28% респондентов сообщили, что никогда не получали плохих подарков. По их мнению, «праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета». Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2022 года. Его участниками стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов страны.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
Диме Билану едва не отрезали ногу
Диме Билану едва не отрезали ногу
СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам
СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного
Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
Дмитрию Нагиеву нечего делать в детском голосе заявила Ирина Мишина
Дмитрию Нагиеву нечего делать в детском голосе заявила Ирина Мишина
Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision незаконный
Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision
На богатство и удачу: как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь деньги в дом
На богатство и удачу: как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь
Волонтеры помогают медикам ухаживать за пациентами военного госпиталя в Иркутске
Волонтеры помогают медикам ухаживать за пациентами военного госпиталя
287 жителей Иркутской области открыли бизнес при содействии органов занятости в 2022 году
287 жителей Иркутской области открыли бизнес при содействии органов
В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги
В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации

Топ на сегодня

Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую

Еще по теме

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Жители России назвали наилучшие подарки на Новый год?
Россияне перечислили самые благородные профессии
Что подарить на Новый год 2018 родным и близким – идеи новогодних подарков, практичных и оригинальных, список