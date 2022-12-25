. Штамповка: преимущества и классификация

Штамповка – это способ металлообработки, при котором заготовка меняет свою форму и размеры. Изменения происходят в результате давления на металлоизделие.

Преимущества

Востребованность штамповки обусловлена целым рядом преимуществ, которые она обеспечивает. Во-первых, данная технология позволяет получить одновременно легкие и жесткие металлоизделия. К тому же этот способ деформации металлических листов способствует улучшению их внутренней структуры. За счет этого повышается прочность штампованных металлоконструкций.

Во-вторых, эта технология позволяет получить детали точного размера. Изделия, произведенные при помощи этой технологии, будут однородными и взаимозаменяемыми. В-третьих, штамповка исключает повреждение внешнего вида металлических заготовок. Узнать больше о штамповке металла можно на сайтах российских металлозаводов.

Классификация

Существует 2 способа штамповки: холодный и горячий. Холодная штамповка основывается на механическом давлении на детали посредством штампов. Для выполнения этой операции необходимо:

составить эскиз и рабочую схему;

устранить выявленные недостатки в эскизе;

сопоставить полученные размеры с требуемыми;

нанести обозначения на поверхность штампа.

Данный способ штампования позволяет рассчитывать не только на высокую точность размеров, но и на правильные геометрические параметры. При этом холодная штамповка не требует нагрева металла. Следовательно, сокращается время и затраты на металлообработку.

Что касается горячей штамповки, то эта технология предусматривает разогрев заготовки до температуры в пределах 200-1300 градусов. После этого металлоизделие подвергается деформации посредством открытого или закрытого штампа.

Горячая штамповка имеет несколько преимуществ, за счет которых она является более востребованным методом металлообработки. Главное преимущество этой технологии заключается в возможности получения деталей с максимально точными размерами. При этом все изделия будут однородными и прочными. К тому же горячая объемная штамповка исключает наличие дефектов внутри детали.

Сферы применения

Данная технология востребована во многих сферах промышленности. Чаще всего ее используют в автомобилестроении. С помощью штамповки изготовляются ступицы колес, шестеренки и другие детали. Без этого метода металлообработки невозможно обойтись и в электротехнической промышленности. Штамповку также используют в бытовой промышленности. Например, эта технология нужна для формирования алюминиевых окон, производства алюминиевой посуды и т.д.

Штамповку используют и практически все небольшие машиностроительные предприятия, испытывающие необходимость в огромном количестве однотипных и, главное, недорогих деталей. Стоит отметить, что специальная штамповка также применяется для изготовления важных авиационных деталей.

В целом это востребованный способ металлообработки, позволяющий быстро получать довольно качественные металлоизделия требуемого размера.



