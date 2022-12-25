. Силуанов заявил, что санкции в отношении России выгодны только США

Санкции в отношении России выгодны только США, считает министр финансов Антон Силуанов. Европе дорого обходится эта ограничительная политика, заявил в беседе с арабским телеканалом Asharq News.

По его словам, в результате поставки американских энергоносителей на европейский рынок увеличились. «Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — цитирует Силуанова РИА «Новости».

Глава российского Минфина также подчеркнул, что на пользу США играют и взрывы на «Северных потока», позволяющие увеличить поставки дорого сжиженного газа в Европу.