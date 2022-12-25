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Скандальный журналист рассказал об алкоголизме Анастасии Волочковой

Скандальный журналист рассказал об алкоголизме Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова не стесняется того, что выпивает. Увлечение звезды балета алкоголем уже давно ни для кого не секрет. Балерина часто отбивается от гневных комментариев по этому поводу, а Отар Кушанашвили находит это «хобби» звезды даже милым. Отар порассуждал об Анастасии в шоу «Я себя знаю!» на YouTube. По мнению журналиста, в том, что балерина позволяет себе алкоголь, нет ничего плохого. Тем более, Волочкова заявляет, мол, людям не о чем беспокоиться, так как в дозах она умеренна. Однако выносливость звезды несколько пугает его. Кушанашвили вспомнил один из совместных корпоративов и упомянул ее бурную личную жизнь. «Заканчивается выступление шпагатом, проламывающим пол, мы выпиваем… А пьет Настя, прости, ну надо же! После всех твоих историй со всеми — от автомеханика до конюха…» — делится ведущий в беседе с Азаматом Мусагалиевым.
Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла… Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь. Впрочем, Анастасия не раз отмечала, что разрешает себе выпить только по веской причине. «Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть, — говорила она в программе «Однажды». — У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма». К тому же блондинка уверяет, не в том она возрасте, чтобы ей указывали, что делать, а что нет. «Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить кальян, пить и ничего не делать, но это не мой путь», — обращалась звезда в соцсетях.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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