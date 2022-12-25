. СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам

Новость о том, что Генри Кавилл не будет играть Геральта в сериале "Ведьмак", крайне расстроила фанатов. Никаких внятных причин этому руководство Netflix не озвучивало, но теперь появились слухи, что актера уволили из-за его поведения.

По информации инсайдера Deuxmoi, Генри ушел не по своей воле. Актер якобы был чрезвычайно токсичным, и с ним невозможно было работать. Особенно доставалось женщинам: Кавилл отказывался их слушать и общался в основном только с мужчиной-сценаристом, который тоже был геймером.

По словам инсайдера, Генри постоянно опаздывал и говорил на геймерском сленге, отчего некоторые в команде его не понимали. К тому же актер убирал из сценария сцены с поцелуями и своим голым торсом.

Сообщается, что в какой-то момент к нему обратились люди из руководства Netflix, так как шоураннеров сериала он все равно не слушал. Кавиллу было дано последнее предупреждение, но он его тут же нарушил.



Инсайдер подчеркнул, что никаких жалоб на сексуальные домогательства не поступало, а проблемы связаны только с токсичным поведением актера и вмешательством в съемочный процесс.

Генри Кавилл займется сериальной адаптацией игры Warhammer 40,000

Исполнитель роли Супермена не собирается останавливаться и теперь решил приложить руку к созданию сериала Warhammer 40,000. Компания Amazon получила права на экранизацию настольной игры про демонов и инопланетян, а Кавилл займется продюсированием и сам сыграет в проекте.

"Всем вам, поклонникам Warhammer! Я обещаю уважительно относиться к шедевру, который мы все любим. Я обещаю сделать нечто всем вам знакомое, а также привнести в проект нечто новое, чего вы еще не видели", — обратился актер к подписчикам.

