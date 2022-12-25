. СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам

СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам

СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам

Новость о том, что Генри Кавилл не будет играть Геральта в сериале "Ведьмак", крайне расстроила фанатов. Никаких внятных причин этому руководство Netflix не озвучивало, но теперь появились слухи, что актера уволили из-за его поведения.

По информации инсайдера Deuxmoi, Генри ушел не по своей воле. Актер якобы был чрезвычайно токсичным, и с ним невозможно было работать. Особенно доставалось женщинам: Кавилл отказывался их слушать и общался в основном только с мужчиной-сценаристом, который тоже был геймером.


По словам инсайдера, Генри постоянно опаздывал и говорил на геймерском сленге, отчего некоторые в команде его не понимали. К тому же актер убирал из сценария сцены с поцелуями и своим голым торсом.

Сообщается, что в какой-то момент к нему обратились люди из руководства Netflix, так как шоураннеров сериала он все равно не слушал. Кавиллу было дано последнее предупреждение, но он его тут же нарушил.

Инсайдер подчеркнул, что никаких жалоб на сексуальные домогательства не поступало, а проблемы связаны только с токсичным поведением актера и вмешательством в съемочный процесс.


Генри Кавилл займется сериальной адаптацией игры Warhammer 40,000

Исполнитель роли Супермена не собирается останавливаться и теперь решил приложить руку к созданию сериала Warhammer 40,000. Компания Amazon получила права на экранизацию настольной игры про демонов и инопланетян, а Кавилл займется продюсированием и сам сыграет в проекте.

"Всем вам, поклонникам Warhammer! Я обещаю уважительно относиться к шедевру, который мы все любим. Я обещаю сделать нечто всем вам знакомое, а также привнести в проект нечто новое, чего вы еще не видели", — обратился актер к подписчикам.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
Рита Дакота вместо свадьбы решила приобрести огромную квартиру
Диме Билану едва не отрезали ногу
Диме Билану едва не отрезали ногу
СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного поведения по отношению к женщинам
СМИ: Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" из-за токсичного
Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
Маша Распутина не может увидеться с родителя на Украине
Дмитрию Нагиеву нечего делать в детском голосе заявила Ирина Мишина
Дмитрию Нагиеву нечего делать в детском голосе заявила Ирина Мишина
Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision незаконный
Microsoft заявила, что иск FTC для блокировки сделки с Activision
На богатство и удачу: как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь деньги в дом
На богатство и удачу: как украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь
Волонтеры помогают медикам ухаживать за пациентами военного госпиталя в Иркутске
Волонтеры помогают медикам ухаживать за пациентами военного госпиталя
287 жителей Иркутской области открыли бизнес при содействии органов занятости в 2022 году
287 жителей Иркутской области открыли бизнес при содействии органов
В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги
В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации

Топ на сегодня

Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
Два кинозала откроются в Осе и Балаганске
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую

Еще по теме

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне