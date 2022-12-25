. Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
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Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Таро-прогноз на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Завершить год на позитивной волне и привлечь удачу помогут точные прогнозы карт Таро. Ценные советы старших Арканов придадут уверенности, и Знакам Зодиака будет проще выбирать верное направление для достижения поставленных задач.


Последняя неделя 2022 года — напряженное время, провести которое важно в спокойном состоянии. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с Таро-прогнозом, чтобы вовремя увернуться от неприятных ситуаций и с легкостью завершить необходимые дела. Старшие Арканы помогут сориентироваться и начать 2023 год на волне успеха.

Овен


Начало недели, судя по карте «Повешенный», будет не самым радужным. Аркан предупреждает Овнов о том, что резкая смена планов и попытки обхитрить судьбу не приведут ни к чему хорошему. От представителей Знака потребуются уверенность и умение вовремя остановиться, чтобы избежать неприятностей.

Карта «Император» сулит Овнам отличную середину недели, когда можно смело приниматься за дела и не бояться ответственности. Умение принимать самостоятельные решения и не потакать дурным привычкам приведут к новым успехам.


Аркан «Солнце» открывает перед овнами новые возможности, которыми важно воспользоваться. По этой карте нет причин для беспокойства: путь свободен, а неприятности остаются за спиной. Овны смогут достичь новых высот, если не будут сомневаться в себе и бояться неизвестности.

Телец


Начало недели будет позитивным для Тельцов. Аркан «Солнце» олицетворяет счастье и позитивные перемены, а значит, можно смело воплощать в жизнь запланированные дела, наводить порядок в жизни и не бояться неурядиц.

Карта «Отшельник» призывает Тельцов быть осторожными и никому не разглашать своих планов. В середине недели лучше сего работать уединенно, чтобы не ошибиться и не оступиться в шаге от победы.

Карта «Звезда» сулит отличное завершение года и начало нового периода жизни. По этому Аркану Тельцы могут не беспокоиться за свое будущее: впереди ждут увлекательные приключения и новые успехи. Главное — не сворачивать с выбранного пути и стоять на своем.


Близнецы


По карте «Повешенный» Близнецам важно помнить о том, что будущее зависит от них самих. Это значит, что в начале недели нужно определиться с приоритетами и перестать думать о прошлом. Настала пора открыть новые двери и заняться тем, что приносит не только удовольствие, но и выгоду.

Карта «Суд» говорит о долгожданном завершении и освобождении от проблем. По этой карте Близнецы смогут обрести свободу от гнетущего общения, завершить сложные проекты и получить достойную награду.

Аркан «Мир» символизирует успехи и долгожданное исполнение желаний. Карта сулит Близнецам покой и умиротворение, а также сулит новые успехи. Представителям Знака важно оставаться в состоянии покоя и не реагировать на мелкие неурядицы.

Рак


Аркан «Солнце» открывает неделю и сулит Ракам отличный период, когда можно смело приниматься за дела. Карта указывает на благоприятное время и для завершения текущих дел, а также обретения финансового благополучия.

По карте «Император» представители Знака почувствуют уверенность и стабильность в делах. Совет Аркана — проявить лучшие качества и черты характера, чтобы достичь новых успехов и привлечь финансовое благополучие.


«Колесо фортуны» в раскладе — карта непредвиденных событий. По этому Аркану Раки должны быть готовы к тому что некоторые дела пойдут не по плану, однако паниковать не стоит. Пройдет время, и представители Знака смогут понять, как управлять своей судьбой и обернуть сложившуюся ситуацию себе во благо.

Лев


В начале недели по карте «Звезда» Львы могут не опасаться за исход затеянных дел. Карта говорит о том, что удача будет на стороне представителей Знака, поэтому можно спокойно заниматься работой и не бояться неприятностей.

Карта «Сила» призывает Львов не медлить и воплощать в жизнь смелые мечты. По этому Аркану сила воли и настойчивость помогут обрести то, что сделает жизнь счастливой. Главное — не идти чужим путем и не преследовать навязанных идеалов.

Завершает неделю Аркан «Солнце», который сулит позитивные перемены, финансовую стабильность и новые возможности. По этой карте Львы смогут отдохнуть и восстановить силы, а также приняться за воплощение давно зревших идей.

Дева


Карта «Император» сообщает Девам о том, что медлить не имеет смысла: настало время браться за дела и доводить их до логического завершения. Активная работа и умение подмечать детали помогут представителям Знака выйти на новый уровень и привлечь успех.


Карта «Звезда» — счастливый знак для Дев. По этому Аркану препятствий на пути нет, а значит, можно смело двигаться навстречу мечте и не бояться неурядиц. Совет карты — доверять своей интуиции и не сворачивать с выбранного направления.

Завершает неделю Аркан «Дьявол», который призывает Дев быть осмотрительными. По этой карте есть риск оступиться и навлечь на себя проблемы, поэтому действовать нужно обдуманно и не идти на поводу негативных эмоций.

Весы


Карта «Маг» символизирует удачу, а значит, Весы смогут воплотить в жизнь давно запланированные дела. Аркан говорит и о том, что счастливый шанс нужно использовать здесь и сейчас, идти своим путем, а не преследовать навязанные идеалы.

По карте «Императрица» Весам важно помнить, что успех не терпит спешки. Дела идут в гору, а значит, нет смысла торопить события. Аркан сулит рост и развитие, поэтому опасаться проблем не стоит.

Аркан «Звезда» также сулит приятные перемены и обретение успеха. По этой карте представители Знака смогут исполнить заветные мечты, разрешить разногласия и начать новый год с чистого листа.

Скорпион



Аркан «Маг» открывает неделю, сообщая Скорпионам о новых возможностях. По этой карте наступает период, когда нужно действовать смелее, чтобы не упустить новых возможностей. Удача будет на стороне тех, кто следует за мечтой и верит в собственный успех.

По карте «Дьявол» в жизни Скорпионов могут произойти неприятные ситуации, которые можно предотвратить, если проявить ответственность. Умение вовремя остановиться и не потакать негативным эмоциям позволят обойтись без проблем.

Карта «Влюбленные» говорит о том, что Скорпионам в скором времени придется сделать важный выбор, который изменит их жизнь. Аркан сули т позитивные перемены, если доверять своему сердцу и не идти на поводу постороннего мнения.

Стрелец


Карта «Сила» говорит о том, что Стрельцы смогут справиться с любыми трудностями, если будут верить в свои силы и грамотно распределять энергию. Добиться успехов помогут составление планов и обозначение приоритетов.

Аркан «Влюбленные» символизирует выбор, который предстоит сделать Стрельцам в скором времени. От него будет зависеть будущее, а значит, нужно прислушаться к себе, чтобы не промахнуться.

Карта «Колесо фортуны» сулит позитивные перемены, если Стрельцы не будут торопиться с выводами и действовать на поводу эмоций. Аркан призывает оставаться в состоянии покоя, чтобы верно оценить ситуацию и вновь взять управление судьбой в свои руки.

Козерог


В начале недели по карте «Смерть» Козерогам предстоит освободиться от всего, что сковывает и мешают развитию. Аркан не сулит неприятностей и проблем. Напротив, значение «Смерти» кроется в обновлении и умении оставлять прошлое за спиной.

Аркан «Дурак» готовит о том, что впереди Козерогов ждут успех и процветание благодаря счастливой случайности. Это не значит, что нужно ослаблять хватку и работать спустя рукава. Напротив, представителем Знака важно подмечать детали, чтобы не упустить своего счастья.

Карта «Верховная жрица» призывает Козерогов не торопиться с выводами и действиями. По этому Аркану важно слушать свою интуицию и запастись терпением, чтобы вовремя вступить в игру и не упустить новых перспектив.

Водолей


Карта «Сила» говорит о том, что начало недели будет активным. Водолеи смогут преуспеть, если не будут медлить и надеяться на волю случая. Настало время активно работать над созданием успешного будущего.

Аркан «Солнце» в раскладе указывает на приятные известия и сюрпризы. Водолеи смогут взять паузу, чтобы отдохнуть и восполнить запасы энергии, а также приняться за новые проекты, способные в скором времени изменить финансовое положение в лучшую сторону.

По карте «Луна» Водолеям предстоит узнать ранее скрытую информацию, распорядиться которой нужно с умом. Аркан призывает доверять себе и своей интуиции, а не посторонним людям, способным ввести в заблуждение.

Рыбы


Карта «Умеренность» говорит о том, что в начале недели Рыбам не стоит полагаться на случай. Аркан сулит приятны перемены, если во всем придерживаться золотой середины, не торопиться и не потакать дурным чертам характера.

Карта «Смерть» говорит о том, что настала пора обновлений. Это значит, что Рыбы смогут закрыть двери прошлого, обновить энергетику и начать путь к исполнению заветных желаний. Позитивный настрой и уверенность не дадут ошибиться и опустить рук.

Карта «Сила» говорит о благоприятном времени для активной работы и покорения новых вершин. По этому Аркану Рыбы смогут достичь успехов, если будут верить в себя и действовать честным путем, не забывая при этом об отдыхе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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